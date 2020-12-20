صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شيء.. فيديو

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن الزمالك لا يقل شيئا عن الأهلي ونادي كبير وجماهيري وبالأخص في الموسم الحالي والماضي.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، أن الزمالك لديه لاعبون بجودة مختلفة عن المواسم السابقة.
وتابع أن وجود أي لاعب مع الزمالك في الملعب يضيف له الكثير..
وأضاف جمعة، أنه شهد دعما رهيبا من جمهور الأهلي خلال وجوده مع النادي، وقرر عدم اتخاذ خطوة تؤخذ عليه من قبل جماهير الأهلي.
وكشف صالح جمعة عن أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر بعد خروجه من نصف نهائي الكونفيدرالية من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/3.
وقال صالح جمعة إن جمهور الأهلي لم يحضر إلى ملعب التدريب وقتها لافتعال أزمة، وإنما لإفاقة اللاعبين البعيدين عن مستواهم وتوجيه الشكر للبعض الآخر الذي أدى ما عليه مع الفريق.
وواصل: "لا يمكن أن ننسى جمهور الأهلي الذي يقف خلف الفريق دائمًا ويهتف باسماء اللاعبين".
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