إصابة عضو مجلس الأهلي بـ كورونا

أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا". وتابع: "دعواتكم الحمدلله على كل شيء". وكان من المقرر أن يترأس الدماطي، بعثة الأهلي المتجهة غدًا، الأحد، إلى النيجر، استعدادا للقاء سونديب، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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