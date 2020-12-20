بعد إصابة الدماطي بـ كورونا.. اتجاه لتكليف سيد عبدالحفيظ برئاسة بعثة الأهلي إلى النيجر

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر الي النيجر بعد ظهر اليوم .

وكشفت مصادر خاصة أن محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة أجري إتصال هاتفي بمحمود الخطيب اخطره فيه بإصابته بفيروس كورونا ، وبعدها دارات العديد من الإتصالات حول إمكانية إستخراج تأشيرة لاحد اعضاء مجلس الإدارة من عدمه .

وأعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الدماطي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك في ساعه مبكرة من صباح اليوم الأحد:" قدر اللّة و ماشاء فعل ، اجريت مسحة خارج النادي اليوم و للاسف ايجابي كورونا ".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد كلف محمد الدماطي برئاسة بعثة فريق الكرة التي ستغادر بعد ظهر اليوم الأحد عبر طائرة خاصة إلي النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

وقرر الجهاز الفني في وقت سابق تعديل موعد سفر الفريق إلى النيجر لتوفير طائرة خاصة تقل البعثة إلى هناك.

وقال الجهاز الفني لفريق الأهلي أن البعثة ستسافر إلي النيجر ظهر اليوم بدلا من فجر أمس وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة النادي توفير طائرة خاصة.

وخضع جميع أعضاء فريق الأهلي لكرة القدم، لمسحة طبية أمس، قبل السفر إلى النيجر لبدء مشوار الفريق في سعيه للحفاظ على اللقب الأفريقي، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر طبقًا للإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتغلب الأهلي على غزل المحلة 3 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري، ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان صاحبا المركز الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.