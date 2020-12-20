صلاح يشارك جمهوره الاحتفال بالفوز على كريستال بالاس بسباعية

‎ نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، 3 صور من مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس والتي شهدت تسجيله لهدفين وانتهت بسباعية نظيفة.

‎وفاز ليفربول أمس السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.

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‎وسجل صلاح هدفين في مباراة كريستال بالاس ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا بالبريميرليج هذا الموسم متربعا على صدارة الهدافين.

‎يذكر أن صلاح وصل إلى هدفه الـ86 بقميص ليفربول في البريميرليج، خلال 121 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنه وصل للهدف 110 بمختلف المسابقات بقميص الريدز.

‎وينافس صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كليفرت لوين مهاجم إيفرتون صاحب المركز الثاني ب11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب ال11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.

‎ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في المواجهة القادمة من الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14.