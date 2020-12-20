يواصل منتخب مصر للكرة النسائية دون ال20 عاما تدريباته قبل دخول العسكر المغلق المقرر له من غدا الإثنين والذي يتخلله مباراتي منتخب لبنان الوديتين المقرر لهما يومي 23 و26 ديسمبر.
وشارك احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية وانجي عطية كابتن منتخب السيدات في التصويت فى جوايز الفيفا #TheBest وتحديدا على جوائز السيدات أفضل لاعبة- أفضل حارسة مرمى و أفضل مدرب سيدات .
وجاء تصويت أحمد رمضان كالتالي ..
- أفضل لاعبة:
١- سام كير
٢- لوسي برونز
٣- ويندي رينار
- أفضل حارسة:
١- أليسا نايهر
٢- سارة بوحدي
٣- إيلي رويبك
- أفضل مدرب:
١- لويس كورتيس
٢- ريتا جوارينو
٣- إيما هايس
فيما جاء تصويت إنجي عطية كالتالي ..
- أفضل لاعبة:
١- لوسي برونز
٢- كارولين هانسن
٣- ديلفين كاسكارينو
- أفضل حارسة:
١- أليسا نايهر
٢-إيلي رويبك
٣- سارة بوحدي
- أفضل مدرب:
١- إيما هايس
٢- ريتا جوارينو
٣- سارينا فايجمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب الكرة النسائية يشارك بتصويت حفل أفضل لاعبة في العالم.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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