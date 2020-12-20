رجب بكار: مليون دولار قيمة انتقالي من سموحة لـ بيراميدز

عن القيمة المالية التي حصل عليها مسئولي سموحة من صفقة إنتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز .

وقال رجب بكار خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس: "مليون دولار قيمة انتقالي من سموحة إلى صفوف نادي بيراميدز ".

وأشاد رجب بكار بالمدير الفني السابق لنادي بيراميدز والحالي لنادي الاتحاد السكندري قائلا :" حسام حسن أفضل من تولي تدريبي داخل نادي بيراميدز ".

وتابع:" البرازيلي كينو كان حالة نادرة في نادي بيراميدز ويمتلك خبرات فنية على أعلى مستوي ".

وأتم:" انتقال عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي كان مفاجأة ولعب على حساب محمد مجدي قفشة ".

من جهه أخرى، أكد رجب بكار أن طموح سيراميكا كليوباترا سبب الموافقة على الانتقال لصفوف الفريق والمفاوضات مع المسئولين تمت في أسرع وقت متابعًا: "مفاوضات انتقالي لسيراميكا لم تتخط 24 ساعة".

وعن عدم انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، أكد رجب بكار أن عدم اللعب بشكل أساسي هو سبب تعطيل المفاوضات مع القطبين والانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا .

وتابع: "المنتخب كان سببًا وراء تمسكي بالرحيل عن نادي بيراميدز وأتعلّم باستمرار من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي".