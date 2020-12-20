الاتحاد السعودي يحدد موعد قمة الهلال والنصر في كأس السوبر

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، 30 يناير المقبل، موعدًا لإقامة مباراة كأس السوبر، التي ستجمع بين الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي، وفقًا لصحيفة "الرياضية".

ويسعى كل فريق إلى إضافة الكأس إلى خزائنه، حيث يأمل الهلال في إضافته إلى ثلاثية "آسيا، الدوري، الكأس". بينما يحاول جاره النصر على مصالحة جماهيره بالتتويج على حساب الهلال واستعادة ثقافة الانتصارات التي غابت عن الفريق خلال الفترة الأخيرة على مستوى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل الهلال إلى مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا لدوي كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما النصر بصفته وصيفا.

وفي سياق أخر، حصل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، على جائزة هداف دوري أبطال آسيا لعام 2020، ليواصل لاعبو الدوري السعودي سيطرتهم على جائزة الهداف قاريًا للعام الثاني على التوالي، بعد حصول جوميز على اللقب خلال العام الماضي.

وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل 7 أهداف في نسخة 2020، قبل خروج فريقه من نصف نهائي البطولة القارية، فيما حقق الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، جائزة هداف النسخة الماضية 2019، بعد تسجيله 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي، الذي سجل 9 أهداف.

وتمكن حمدالله من تسجيل الأهداف في جميع مبارياته مع النصر في البطولة الآسيوية، باستثناء مباراة الأهلي في الدور ربع النهائي، وشهدت المباراة أمام سيباهان الإيراني تسجيل هدفين له بدور المجموعات.