نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول باب الرحيل عن الريدز أثناء حواره مع صحيفة آس الإسبانية.

حيث قال:" أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا، ولكنني أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول".

واضاف:"في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة فى دوري أبطال أوروبا أمام ميتيلاند ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله."

واختتم:"من الصعب تحديد لاعب محدد لخلافة رونالدو وميسي هناك لاعبين كبار، ولكن ما فعله ميسي ورونالدو في عالم كرة القدم كان مذهلًا، بالتأكيد قد يتذكر الجماهير اسمي، ولكن أعتقد أن ما فعلاه في كرة القدم كان رائعًا، وهناك لاعبين حاليًا أعتقد أنهم يلعبون بصورة ممتازة أيضًا."