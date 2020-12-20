نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل انتهى الخلاف بين صالح جمعة واكرامي؟.. اللاعب يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على استقرار علاقته بشريف اكرامي حارس بيراميدز الحالي.

وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "محدش له سلطه عليا، ازمتي مع شريف بسبب "تاتش" حصل في الملعب والامر انتهى وجلست معه في اليوم التالي وتصافينا والامر انتهى.

وانتقل بالحديث عن رد فعله عقب نشر شقيقه لفيديو "اضرب يابدري" قائلا: "اتصلت بعبد الله اكثر من عشرة مرات ولم يرد فـ ارسلت له رسالة صوتيه على الواتس اب عنفته"

وتابع: لا اريد ان يدخل شقيقي مع جمهور الاهلي في اي ازمات خاصة ان الجمهور يحبه، وحذرته من معاداة جمهور بالملايين وخسارة شعبية كبيرة.