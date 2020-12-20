بعد الهزيمة من هدرسفيلد.. واتفورد يقيل مدربه الصربي إيفيتش

أقال واتفورد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مدربه فلاديمير إيفيتش، بعد مرور 4 أشهر من تعيينه.
واتخذ واتفورد قرار إقالة المدرب الصربي، عقب الهزيمة أمام هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0.
وأصبح فلاديمير إيفيتش، رابع مدرب يقيله واتفورد منذ سبتمبر 2019.
وقال النادي في بيان: "يؤكد واتفورد رحيل المدرب فلاديمير إيفيتش بأثر فوري، والطاقم التدريبي المعاون لإيفيتش سيرحل أيضا".
وأضاف واتفورد: "يوجه النادي الشكر إلى إيفيتش ومساعديه على جهودهم هذا الموسم، ويتمنى لهم النجاح في المستقبل في مكان آخر".
ويحتل واتفورد المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.
وتنتظر واتفورد المنتمي للدرجة الثانية مواجهة هامة أمام مانشستر يونايتد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وستقام مواجهات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في 9 و10 يناير المقبل.
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