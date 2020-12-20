نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كان صالح جمعة قريب من الانتقال إلى الزمالك؟.. اللاعب يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، انه كان قريبا من الانضمام للزمالك عقب رحيله عن الأهلي.

وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تحدث معي شقيقي عبد الله بشان الانضمام للزمالك، ولكن تلك الفترة كانت الامور غير مستقرة في النادي لعدم وجود احد عقب رحيل مرتضى منصور ونجله امير.

وأكد: تحدث عبد الله مع شيكابالا وطارق حامد ولكن الامور لم تتم في النهاية لان النادي لم يكن مستقر.

وأشار: امير مرتضى صديقي جدا خارج الكرة، ووقت تجديد شقيقي للزمالك تحدث مع مرتضى ونجله امير.

وأفصح: منصور قال لي انني سببا في عدم تجديد عبد الله لانني في وقت سابق رفضت الانضمام للزمالك ووقعت للاهلي.

وأتم: الزمالك فاوضني كثيرا السنوات الماضية وكان من الممكن ان انضم له.