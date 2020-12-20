نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكشف موعد عودة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غياب نجمه في مباراة ليل، في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، غدًا الأحد في العاشرة مساءً.

وذكر النادي الباريسي ان البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب حتي نهاية عام 2020، بعد ان خضع لفحوصات طبية، تبين وجود كدمة في العظام وتتطلب مدة عشر أيام للتعافي.

وكان نيمار تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس أمام ليون في الجولة 15، وظن توماس توخيل المدير الفني ان الإصابة لن تحرمه من خوض قمة مباراة ليل.

ومن المتوقع عودة نيمار للمشاركة في المباريات مع فريق العاصمة، مجددًا في يناير القادم، وسيكون جاهزًا لمواجهة برشلونة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في فبراير.