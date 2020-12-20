تقام اليوم الأحد، 20 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات: الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون × شيفيلد يونايتد - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 توتنهام × ليستر سيتي - 04:15 مساءً - بي إن سبورتس 2 مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 وست بروميتش × أستون فيلا - 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2 أبرز مباريات الدوري الإسباني إيبار × ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي انتر ميلان × سبيزيا - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4 ساسولو × ميلان - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 5 أتلانتا × روما - 07:00 مساء - بي إن سبورتس 4 الدوري الفرنسي ليل × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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