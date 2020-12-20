ريال مدريد في ضيافة إيبار بـ الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة الليجا مع جاره اللدود أتلتيكو الذي يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الثلاثي مارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، بينما قام زين الدين زيدان باستبعاد الثنائي إيسكو ألاركون وفينيسيوس جونيور، إضافة إلى إيدين هازارد.