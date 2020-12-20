الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لاستعادة توازنه أمام ليستر سيتي

يستضيف فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح ليفربول حامل اللقب.

وخسر توتنهام أمام منافسه ليفربول بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" الجولة الماضية، وارتقى الريدز من خلالها صدارة جدول الترتيب.

ويتطلع توتنهام لاستعادة توازنه سريعا، عبر مواجهته أمام ليستر سيتي، الذي خسر على ملعبه من إيفرتون 2-0، في الجولة الأخيرة.

وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: "أحب كل شيء في كرة القدم، أحب الهجمات المنظمة وكثرة التمريرات والدفاع بطرق شتى".