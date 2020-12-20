الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لاستعادة توازنه أمام ليستر سيتي

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح ليفربول حامل اللقب.
وخسر توتنهام أمام منافسه ليفربول بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" الجولة الماضية، وارتقى الريدز من خلالها صدارة جدول الترتيب.
ويتطلع توتنهام لاستعادة توازنه سريعا، عبر مواجهته أمام ليستر سيتي، الذي خسر على ملعبه من إيفرتون 2-0، في الجولة الأخيرة.
وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: "أحب كل شيء في كرة القدم، أحب الهجمات المنظمة وكثرة التمريرات والدفاع بطرق شتى".
وتابع: "وسائل الإعلام تحب كلمة الاستحواذ والإحصاءات، دون الانتباه لبعض الاعتبارات المهمة المرتبطة بأدوار اللاعبين".
وأضاف: "الإحصاءات هي في الكثير من الأحيان، شيء ثمين للغاية، لكن لا يتم التعامل معها بصورة مناسبة، ومن ثم فهي لا تقدم الكثير، ما تقدمه هو عدد الأهداف التي أحرزتها وعدد الفرص التي صنعها الفريق، يمكن أن تحقق نصف الاستحواذ وتحرز عددا أكبر من الأهداف".
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