الرياضة

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

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فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى  في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني  هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكره امس السبت في  "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا. 

وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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