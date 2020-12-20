فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك
تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكره امس السبت في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا.
وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.
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