أخبار الرياضة.. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا.. أزمة جديدة في الزمالك.. نصائح الخطيب لصالح جمعة..إصابة عضو إدارة الأهلي بكورونا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

فاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق بنيامين أشيمبونج تطورات أزمة المهاجم الغاني مع القلعة البيضاء.

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر الي النيجر بعد ظهر اليوم .

أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.