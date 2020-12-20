أخبار الرياضة.. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا.. أزمة جديدة في الزمالك.. نصائح الخطيب لصالح جمعة..إصابة عضو إدارة الأهلي بكورونا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
فاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق بنيامين أشيمبونج تطورات أزمة المهاجم الغاني مع القلعة البيضاء.
كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.
يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر الي النيجر بعد ظهر اليوم .
أعلن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا.. أزمة جديدة في الزمالك.. نصائح الخطيب لصالح جمعة..إصابة عضو إدارة الأهلي بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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