مدرب حراس الأهلي يشرح كيف تطور مستوى الشناوي.. وأفضل تصدياته

علق ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطور الحارس محمد الشناوي وأفضل تصدياته خلال مسيرة القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "محمد الشناوي تطور بشكل كبير وواضح جدًا، في بداية الموسم بدأنا العمل معه وهناك برنامج متواجد طوال الموسم لكي أعمل معه، ووصلنا لنهاية الموسم وتغير مستواه وتطوره".

وأضاف: "أول شيء لاحظته في الشناوي أن لديه الموهبة والإمكانيات، وذهنيًا يكون مستعد لكي يستوعب ما يقال له، ويمتلك الشخصية، وبعد ذلك الثقة وهي متواجدة عنده".

وتابع: "كل ما حاولت تعليمه للشناوي خلال أشهر ظهر في نهاية الموسم، وفي الوقت الحالي التدريب لا يكفي والموهبة لها دورها، وهو أستوعب ذلك جدًا، وأعتقد كل هذه العوامل ساعدته مع شخصيته التي كانت ظاهرة جدًا وتأثيره على اللاعبين وهو يتحدث مع زملائه".

وأوضح: "الشناوي لا يخاف من المباريات الكبيرة ويقدر يلعب تحت ضغوطات كبيرة ويمتلك شخصية في الملعب، وعندما تلعب لفريق كبير مثل الأهلي يجب أن تكون الشخصية ظاهرة ولها دور كبير، وهو يستطيع تمثيل النادي بشكل جيد".

وأضاف: "محمد الشناوي يجيد اللعب بقدمه بشكل جيد جدًا، لكن المشكلة كانت تخرج الكرة من قدمه لا يلعبها بالشكل الجيد، وعند إخفاقه فيها أكون غير سعيد وأبلغه بذلك، وعلاقتنا مثل الأب وابنه ويحاول ألا يكرر الأخطاء".

وعن أفضل تصدي للشناوي في دوري أبطال إفريقيا، أجاب: "كلهم كانوا حاسمين بالنسبة للفريق، ولكن أعتقد في مباراة زيمبابوي كنا متراجعين بهدف مقابل لا شيء، وتصدى لكرة وأرضية الملعب كانت سيئة ودرجة الحرارة كانت عالية والرطوبة".

واسترسل: "وفي مباراة الهلال السوداني في السودان أنقذ كرة، وفي مباراة صن داونز تصدى لانفراد مهم بعد 5 دقائق، ومباراة الوداد بالمغرب تصدى لركلة الجزاء".

واختتم: "لذلك يجب أن يكون حارس مرمى الأهلي صاحب مستوى عالي، وأن يصنع الفارق في وقت الخسارة أو في لحظات صعبة بالمباراة".