مانشستر يونايتد يستضيف ليدز في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، وله جولة مؤجلة، بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز الأ14 برصيد 17 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد من أجل التقدم في المراكز الأولى بجدول الترتيب، وتحسين موقفه مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

في المقابل يدخل ليدز يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-2، قي الجولة الأخيرة.

وتتناقض مسيرة يونايتد بملعبه مع النتائج خارج ملعبه حيث فاز (3-2) على مضيفه شيفيلد يونايتد، الخميس الماضي، ليحقق انتصاره السادس على التوالي خارج أرضه في المسابقة.