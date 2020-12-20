جمال محمد علي: طريقة رحيل اللجنة الخماسية غير لائقة

انتقد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية السابق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقالة اللجنة وتعيين أخرى لإدارة الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إقالة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وبعدها بساعات تعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.
وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مؤمن بحكم عملي في الجامعة بالنظام المؤسسي".
وأضاف: "اللجنة الخماسية أتت بعد رحيل المجلس السابق من أجل إكمال المسيرة، وبعد ذلك يأتي مجلس إدارة جديد".
وأتم: "طريقة رحيل اللجنة الخماسية غير لائقة، وكانت لا بد أن تتم بشكل احترافي".
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة شئون اتحاد الكرة، وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.
وأعلن "الفيفا"، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشرنوبي، وأحمد عوض.
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