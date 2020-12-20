محمدالشناوي: حققنا الكثير من البطولات وعلينا التركيز لعبور الفترة المقبلة

يرى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضرورة التركيز بكل قوة من أجل تخطي المرحلة المقبلة أمام الفريق الأحمر.

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي: "فزنا بالكثير من البطولات في الفترة الماضية ولكن الآن أمامنا مباريات هامة كثيرة مقبلة، ويجب أن نركز جيدا من أجل عبور المرحلة الصعبة التي تنتظرنا والفوز بكل المباريات". وأتم تصريحاته "نحن نعمل جميعا داخل منظومة كبيرة وهي النادي الأهلي وكل فرد يكمل الآخر ونعمل جميعا من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز". ويلعب الأهلي يوم الأربعاء المقبل أمام سونيديب النيجيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ، ثم يقابل الزمالك في قمة الدوري يوم 28 من الشهر ذاته.

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