قبل مواجهة النجم الساحلي.. فريق المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا

اليوم الأحد،

وتأهل فريق ذئاب الجبل إلى هذا الدور بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1/10. ويسعى نادي المقاولون بقيادة عماد النحاس إلى تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، واستغلال عامل الأرض، قبل لعب مباراة العودة فى تونس بكأس الكونفدرالية، أحد يومي 5 أو 6 يناير بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، بعدما وافقت السلطات الأمنية وبلدية المنستير على طلب إدارة النجم الرياضي الساحلي التونسي بشأن نقل اللقاء عن ملعب «رادس».

وفي سياق متصل، أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عدم وجود إصابات كورونا داخل صفوف الفريق باستثناء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي أعلن عن إصابته في وقت سابق، موضحا أنه ملتزم بالإجراءات المتبعة وسيخضع الفريق للمسحة اليوم الأحد، وسيتم الإعلان عن أي إصابات مهما كان العدد. وشدد محمد عادل فتحي على الإجراءات الاحترازية داخل فريق ذئاب الجبل حرصًا على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة أن هذه المباراة تعتبر مهمة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتذيل المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد مرور جولاتين من المسابقة المحلية عقب الهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الأولى بهدفين دون رد، بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الكلية الحربية. كما سقط الذئاب في فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام مضيفه وادي دجلة، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للذئاب اللاعب هيثم الجويني من ضربة حرة مباشرة.

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ونظيره النجم الساحلى،لمسحة كورونا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وذلك قبل 48 ساعة من لقاء الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.