ويسعى نادي المقاولون بقيادة عماد النحاس إلى تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط كاملة، واستغلال عامل الأرض، قبل لعب مباراة العودة فى تونس بكأس الكونفدرالية، أحد يومي 5 أو 6 يناير بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، بعدما وافقت السلطات الأمنية وبلدية المنستير على طلب إدارة النجم الرياضي الساحلي التونسي بشأن نقل اللقاء عن ملعب «رادس».
وفي سياق متصل، أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عدم وجود إصابات كورونا داخل صفوف الفريق باستثناء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي أعلن عن إصابته في وقت سابق، موضحا أنه ملتزم بالإجراءات المتبعة وسيخضع الفريق للمسحة اليوم الأحد، وسيتم الإعلان عن أي إصابات مهما كان العدد.
وشدد محمد عادل فتحي على الإجراءات الاحترازية داخل فريق ذئاب الجبل حرصًا على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة أن هذه المباراة تعتبر مهمة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويتذيل المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد مرور جولاتين من المسابقة المحلية عقب الهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الأولى بهدفين دون رد، بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الكلية الحربية.
كما سقط الذئاب في فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام مضيفه وادي دجلة، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للذئاب اللاعب هيثم الجويني من ضربة حرة مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مواجهة النجم الساحلي.. فريق المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.