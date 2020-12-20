نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يطالب بمحاسبة المسؤول عن التعاقد مع هذا اللاعب فى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحدث أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، على استغناء النادي الأهلي عن السنغالي آليو بادجي وعدم حاجة الجهاز الفني للفريق الأحمر لخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب محاسبة المسئول في الأهلي عن التعاقد مع جيرالدو وبادجي خاصة أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أجنبي جديد ولا يعرف طريقة الاستغناء عن جيرالدو الذي يرغب في الحصول على باقي قيمة عقده مع النادي".

وتابع: "أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي كان قايل أن اختيارات اللاعبين تكون من قبل الجهاز الفني أحيانًا وتكون من قبل اللجنة الفنية في النادي في أوقات أخرى، وبشكل عام يجب محاسبة المسئول عن التعاقد مع الثنائي بادجي وجيرالدو".