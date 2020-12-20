نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يتحدث عن اختبار إيبار الصعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على حالة النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب الفريق، قبل مواجهة إيبار في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إيبار، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نأمل جميعًا في عودة هازارد إلى مستواه، لقد أصبح الآن جاهزًا، هو يتدرب بشكل جيد، لكنه يحتاج إلى بعض الدقائق لاستعادة مستواه".

وتابع: "حزين لأنه مر باللحظات الصعبة، لم يحدث له هذا الكم من الإصابات سابقًا، كان يلعب بانتظام، نريده أن يكون صبورًا ولا ينظر لأي شيء آخر، لا نريد المجازفة به والاستعجال في مشاركته، نحن بحاجة إلى تواجده في الفريق".

وواصل: "مواجهة إيبار هامة للغاية، ليست مباراة سهلة كما يعتقد البعض، نحن سنواجه فريقا صعبا للغاية، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وعن كريم بنزيما، قال زيدان: "سعيد لأننا نمتلك بنزيما، كنت أود اللعب معه، لكن ذلك لم يحدث للأسف".

وأكمل: "لقد أصبح لاعبًا رائعًا، ناضجًا للغاية، كان دائمًا ما يعطي الكثير للفريق، الآن يظهر من خلال أهدافه الرائعة والحاسمة".

وأردف: "يمكن أن ندخل سوق الانتقالات الشتوية، لكن أنا سعيد للغاية بهؤلاء اللاعبين الحاليين، أريد الاعتماد عليهم".

وشدد: "مبادلة إيسكو وبوجبا؟ لا يمكنني التحدث عن أي لاعب خارج فريقي، وإيسكو لاعب لدينا وأمامه مباراة قوية غدًا ضد إيبار".

واستكمل: "سعيد في ريال مدريد، أرغب في تقديم كل ما لدي للنادي، عقدي مستمر حتى 2022، وأنا محظوظ لأنني مدرب لـ ريال مدريد، وأتمنى الاستمرار معهم".

وأتم: "لست متفاجئًا مما يفعله راموس، يريد الاستمرار مع ريال مدريد".