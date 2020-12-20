نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الجونة اشترطوا الحصول علي مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة علي بيع الزامبي الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لصالح النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاء ذلك بعد أن حصل مسؤولي الأهلي علي موافقة اللاعب علي ارتداء القميص الأحمر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

وأوضح: "عقد بواليا انتهى بواليا مع الجونة في نهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الجونة إلا بموافقة مسؤولية".