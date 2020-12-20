نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار اتخذه مسئولو الزمالك بشأن إعادة النجم المتألق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قرروا إعادة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الي الاتحاد السكندري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيسيه كان معارًا للاتحاد السكندري حتي نهاية الموسم الجاري، لكن مع فترة التألق التي يعيشيها مع ناديه، ونجاحه في تسجيل هدفين في أول جولتين بالدوري، دفع مسؤولي الزمالك للمطالبة بعودته في يناير المقبل".