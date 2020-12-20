السومة يشارك في التدريبات.. خبر سار لأهلي جدة قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

تلقى فريق أهلي جدة، خبرا سارا قبل مواجهة الفتح، المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الأهلي تلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الفتح، بعدما أظهر المهاجم السوري عمر السومة، جاهزية كبيرة في التدريبات، عقب تعافيه من عارض صحي.
وشارك السومة في التدريبات التي سبقت لقاء العين في دور الـ 16 من كأس الملك، لكن الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق، فضّل إراحته وتجهيزه للمواجهات المقبلة.
وبدأت التدريبات باجتماع للجهازين الفني والإداري مع اللاعبين تم خلاله مناقشة مباراة العين الماضية، قبل أن يجري اللاعبون تدريبات لياقية مكثفة، أعقبتها تمارين فنية تركزت على التمرير في مساحات ضيقة، إضافة إلى تمارين تكتيكية بالكرة.
ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، متاخرًا بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.
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