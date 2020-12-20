صحفي إنجليزي: لا توجد أزمة بين صلاح وكلوب بسبب دكة البدلاء

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو حقيقة نشوب أزمة بين محمد صلاح نجم الريدز ومدربه الألماني يورجن كلوب.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن كلوب عاقب محمد صلاح بوضعه على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس، أمس السبت، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد.

وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج :" لا توجد أي أزمة بين محمد صلاح وكلوب، جلوس صلاح على دكة البدلاء أمام كريستال بالاس، كان من أجل إراحته، وكلوب أكد ذلك بنفسه.

وفاز ليفربول أمس السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، ضمن منافسات الجولة الـ 14، بالدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.

وينافس صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كليفرت لوين مهاجم إيفرتون صاحب المركز الثاني ب11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب ال11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.

‎ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في المواجهة القادمة من الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14.