بسبب كورونا.. الأهلي يعلن غياب موسيمانى عن رحلة النيجر

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه، عن رحلة الفريق للنيجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر برنامج شوبير الإذاعى: "موسيمانى حالته الصحية كويسة ولكن من الصعب أن يسافر معنا للنيجر.. سوف نغادر بدونه وسيدير المباراة كيفن جونسون.. وبعد العودة سوف يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من المباريات المقبلة".

وكان موسيمانى تأكدت إصابته بكورونا قبل مواجهة غزل المحلة الماضية بالجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

ويدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر إلى النيجر بعد ظهر اليوم.

وكشفت مصادر خاصة أن محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة أجرى اتصال هاتفيا بمحمود الخطيب أخطره فيه بإصابته بفيروس كورونا، وبعدها دارات العديد من الاتصالات حول إمكانية استخراج تأشيرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة من عدمه.

وأعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الدماطي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد: "قدر اللّه و ماشاء فعل ، اجريت مسحة خارج النادي اليوم و للاسف ايجابي كورونا".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد كلف محمد الدماطي برئاسة بعثة فريق الكرة التي ستغادر بعد ظهر اليوم الأحد عبر طائرة خاصة إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا