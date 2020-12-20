الدوري الإيطالي .. ميلان يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام ساسولو.. وإنتر يستضيف سبيزيا

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على ساسولو في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.
وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام بارما 2 - 2، وأمام جنوى بنفس النتيجة.
ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة الليلة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.
على الجانب الآخر يطمح ساسولو الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسنيري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.
ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز السادس بـ 23 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإيطالي أبرزها إنتر ميلان مع سيبزيا.
إنتر ميلان ضد سبيزيا:
يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره سبيزيا، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب جوزيبي مياتزا.
ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لحصد الثلاث نقاط في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة إيه سي ميلان على الصدارة.
على الجانب الآخر يطمح سبيزيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.
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