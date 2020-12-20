الرياضة

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يتلقي نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.

خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.

خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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