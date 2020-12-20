"مو" يصعق ليفربول.. الصحف العالمية تتحدث عن انتقال صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد

وقال محمد صلاح لصحيفة أس: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".
كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا:
كيف تناولت الصحف البريطانية تصريحات محمد صلاح؟
ديلي ميل:
- مو صلاح يصعق ليفربول باعترافه بأنه منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة قبل ساعات فقط من نزوله من مقاعد البدلاء ليتألق في الفوز على بالاس.
- صلاح يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم منحة شارة القيادة أمام ميدتيلاند.
موقع جول العالمي:
- صلاح: ريال مدريد أو برشلونة... من يعرف؟
ميرور:
- محمد صلاح يرد على شائعات الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.
شبكة " espn":
- صلاح يرد على انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد.. ويشعر بخيبة أمل بسبب شارة القيادة.
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