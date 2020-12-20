ملوك الكرة.. صلاح وميسي وكلوب يواصلون تدمير الأرقام القياسية

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الأرقام القياسية الجديدة التي تحققت أمس السبت:
1- محمد صلاح:
ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا بالبريميرليج هذا الموسم متربعا على صدارة الهدافين.
يذكر أن صلاح وصل إلى هدفه الـ86 بقميص ليفربول في البريميرليج، خلال 121 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنه وصل للهدف 110 بمختلف المسابقات بقميص الريدز.
وفاز ليفربول على كريستال بالاس بسبعة أهداف دون رد، ليواصل الريدز تربعه صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
يورجن كلوب:
وتولى كلوب تدريب فريق ليفربول منذ أكتوبر عام 2015، ومنذ ذلك الحين سجل ليفربول تحت قيادته 600 هدفا في 288 مباراة بمختلف المسابقات وهو المعدل الأعلى في تاريخ النادي.
ليونيل ميسي:
وبعد هذا الهدف رفع ميسي رصيده إلى 643 هدفا فى المباريات الرسمية التى خاضها فى مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات بقميص برشلونة وذلك منذ عام 2004 حين ظهر لأول مرة مع الفريق الأول من البلوجرانا وعلى مدار 748 مباراة.
وكان بيليه ينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر تهديفا مع نادى واحد برصيد 643 فى 656 مباراة مع سانتوس على مدار 19 عامًا، وحدث ذلك قبل أن يغادر الأسطورة البرازيلى ناديه عام 1974 من أجل الانضمام إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، وظل هذا الرقم صامدا منذ 46 عامًا.
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