ملوك الكرة.. صلاح وميسي وكلوب يواصلون تدمير الأرقام القياسية

يواصل كل من النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، والأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الأرقام القياسية الجديدة التي تحققت أمس السبت:

1- محمد صلاح:

حل محمد صلاح كبديلا في مباراة في الدقيقة 57 من مباراة ليفربول وكريستال بالاس، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من الدوري الإنجليزي، وتمكن من صناعة هدف، وتسجيل هدفين.

وبحسب شبكة " أوبتا" العالمية، أن محمد صلاح أول بديل في تاريخ ليفربول يحل بديلا في مباراة ويساهم في 3 أهداف.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا بالبريميرليج هذا الموسم متربعا على صدارة الهدافين. ‎يذكر أن صلاح وصل إلى هدفه الـ86 بقميص ليفربول في البريميرليج، خلال 121 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنه وصل للهدف 110 بمختلف المسابقات بقميص الريدز.

وفاز ليفربول على كريستال بالاس بسبعة أهداف دون رد، ليواصل الريدز تربعه صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب:

شهدت مباراة ليفربول وكريستال بالاس رقم قياسي آخر، حيث وصل كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للانتصار 127 في 196 مباراة، متخطيا الرقم القياسي المسجل باسم رفائيل بنيتيز 126 انتصارا.

وتولى كلوب تدريب فريق ليفربول منذ أكتوبر عام 2015، ومنذ ذلك الحين سجل ليفربول تحت قيادته 600 هدفا في 288 مباراة بمختلف المسابقات وهو المعدل الأعلى في تاريخ النادي.

ليونيل ميسي: