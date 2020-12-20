الأهلي يستقر على تشكيل لجنة عليا للإعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية

استقر مجلس إدارة الأهلي على تشكيل لجنة عليا للإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم الذي يقام في فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بالإشراف على كرة القدم بقرار من مجلس الإدارة، جلسة مع اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة لتوزيع التكليفات والاختصاصات حتى يتسنى للقلعة الحمراء الظهور بأفضل شكل ممكن في مونديال العالم الذي تأهل له بعد تتويجه بالنجمة التاسعة والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه الزمالك في ديربي القاهرة الشهير نهاية نوفمبر الماضي.

وتضم اللجنة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الأندية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بصفته يملك خبرات كثيرة لمشاركته مع بعثات القلعة الحمراء النسخ الماضية من مونديال العالم، كما تضم اللجنة أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، وحنان الزيني، مسئول ملف التراخيص والعلاقات الخارجية، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بجانب مسئول من الإدارة المالية بالنادي، ومحسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

وسافر أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، إلى دبي لاختيار ملابس جديدة وخاصة يظهر بها الفريق الأول لفي مونديال الأندية، سواء زي السفر أو التنقلات أو التدريبات، كما يدرس مسئولو الأهلي جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة وطرق تحقيق الاستفادة التسويقية الأكبر من المشاركة في البطولة عبر مستشار مجلس إدارة النادي للتسويق سعد شلبي.