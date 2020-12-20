خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

هاجم الإعلامى أحمد شوبير، قرار الاتحاد الدولى (الفيفا) بتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "الفيفا وضع بندا فى اللائحة يتيح له إقامة انتخابات الجبلاية فى أى وقت، أعرف أحمد حسام عوض والشواربى منذ فترة طويلة وأثق فيهما كثيرا، وأحمد مجاهد عشرة عمر ونختلف كثيرا ولكن خلافى الحالى هو المبادئ، فلقد فوجئنا بخطابين متضاربين من الفيفا بتاريخ 16 ديسمبر".

وأضاف: "الخطاب الأول جاء للجنة الأولمبية وأخبر الفيفا هشام حطب برغبتهم فى إجراء تعديل على اللجنة الخماسية لتصبح ثلاثية ووصل فى الواحدة ظهرًا".



وتابع: "ثم جاء خطاب آخر فى نفس اليوم ليلا من فاطمة ساموراى أن هناك لجنة جديدة سوف تدير الجبلاية بمنتهى الغرابة".

وأوضح: "آخر فترة ليا فى اتحاد الكرة كانت أصعب فترة فى حياتى الإدارية داخل الجبلاية، ولم أكن أنا أو باقى أعضاء المجلس ذا علاقة مباشرة بالمنتخب، وكان هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد مشرفين على المنتخب فى كأس الأمم 2019، ومع خروج الفراعنة فوجئنا بأبو ريدة يستقيل من منصبه ويناشد باقى أعضاء المجلس يبقوا قد المسئولية ويمشوا ويمنحوا الفرصة للوجوه الجديدة".

وتابع شوبير: "ابتعدنا عن الجبلاية ثم فوجئنا بهانى أبو ريدة يأتى باللجنة الخماسية باستثناء عمرو الجناينى، فهو من اتصل بسحر عبد الحق وأحمد عبد الله والمهندس ماجد نجاتى كان فى الصورة ولكن الموضوع لم يكمل بعد".