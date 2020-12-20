تضاؤل فرص مودى فى اللحاق بمباراة المقاصة وطلائع الجيش

تسبب أحمد عبدالعزيز مودى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى تعميق جراح الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال قبل مواجهة طلائع الجيش.
ويلتقى المقاصة مع طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة بعد غد الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
وأصبحت فرص أحمد مودى صعبة فى المشاركة مع المقاصة خلال المباراة المقبلة بسبب معاناته من شد عضلى قوى تعرض له خلال مباراة إنبي .
وكان المقاصة خسر أمام إنبي بهدف دون رد فى المباراة الماضية وهو ما أدى إلى حالة كبيرة من الحزن داخل الفريق الفيومى خاصة وأن الفريق كان خسر المباراة الأولى أمام الأهلى .
ويعد غياب مودى مؤثرا على المقاصة فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة القدرات البدنية والفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب .
وكان المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق .
وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.
حضر الجلسة النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، والعميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي، والكابتن وائل الدالي عضو لجنة الكرة.
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