في غياب تريزيجيه .. أستون فيلا يحل ضيفا على وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

يحل فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا علي وست بروميتش وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع على ملعب ذا هاوثورنس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي " البريميرليج".

ويسعى فريق استون فيلا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل امام بيرنلى الجولة الماضية وتعرضة لعدة خسائر .

ويغيب محمود تريزيجيه عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في وجهه وكذلك إصابة في اوتار الركبة ومن المتوقع غيابه لبضع اسابيع اخري .

علي جانب اخر يحاول فريق وست بروميتش بقيادة سام الاردايس المدير الفني لتحقيق الفوز بعد غيابه عن الملاعب منذ 2018 بعد إقالته من تدريب فريق ايفرتون .

ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.