نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل انطلاق المشوار الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية عمرو السولية للسفر مع بعثة المارد الأحمر للنيجر.

وكان السولية قد تم استبعاده من التشكيل الأساسي أمام غزل المحلة أول أمس الجمعة، بسبب شعوره ببعض الآلام وخضع لفحص طبي على هامش مران الأمس وتأكد جاهزيته اليوم للسفر مع الفريق للنيجر.

ويغيب عن رحلة النيجر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد إيجابية المسحة الأخيرة التي خضع لها أمس في إحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن تتجه البعثة اليوم في الثانية ظهرا إلى النيجر، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.