نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر للسفر مع بعثة المارد الأحمر للنيجر.

ودرس الجهاز الفني للأهلي استبعاد طاهر محمد طاهر من رحلة النيجر بسبب ارتفاع درجة حرارته خلال الساعات الأخيرة الماضية، لكنه شارك في مران أمس بصورة طبيعية واصبح جاهزا للسفر مع الفريق.

ويغيب عن رحلة النيجر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد إيجابية المسحة الأخيرة التي خضع لها أمس في إحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن تتجه البعثة اليوم في الثانية ظهرا إلى النيجر، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.