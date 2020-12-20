نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام: "الفار" يسبب فوضى في كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم مدرب فولهام سكوت باركر، حكم الفيديو المساعد واتهم كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإستاد سانت جيمس بارك أمس السبت.

وتقدم فولهام بعد أن اصطدمت ضربة رأس من المدافع توسين أدارابيو بالقائم ثم ارتدت من وجه مات ريتشي إلى الشباك، لكن نيوكاسل حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 64 عندما تعرض ويلسون لإعاقة من يواخيم أندرسن.

وأظهرت الإعادة أن الاحتكاك الأول حدث خارج منطقة الجزاء لكن الحكم جراهام سكوت التزم بقراره الأصلي بعد مشاهدة الواقعة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، وطُرد أندرسن ونجح ويلسون في التسجيل من علامة الجزاء.

وأبلغ باركر سكاي سبورتس: "مما شاهدته، فإن الاحتكاك حدث خارج المنطقة ودخل ويلسون المنطقة وادعى السقوط، لا أدري إن كان الحكم ينظر من الزوايا نفسها مثلي، أنا فقط لا أفهم ما حدث، المباراة تغيرت تماماً لكن ليس للأفضل، إنها فوضى".

ويحتل فولهام المركز 17 برصيد عشر نقاط من 14 مباراة ويلتقي في مباراته التالية مع ساوثامبتون يوم السبت القادم.