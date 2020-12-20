الرياضة

اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الأحد خمسة مباريات في الجولة الثانية للدور الثاني من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلاً من :

1- مشيرف مع منوف الساعة 11 ملعب الباجور : معاذ محيى وأحمد جمال وأحمد طارق

2- كفر الباجور مع سبك الضحام الساعة 1 ملعب الباجور : أحمد جمال ومعاذ محيى وأحمد طارق

3- جزي مع مسجد الخضر الساعة 12 بمنوف : عبد الله بدر ومرسي ماجد وأحمد مصطفى.

4- ميت عافية مع العراقية الساعة 12 بكفر طه : عبد الله طاهر ومحمد ميحى وعبد الشهيد مجدي.

5- كشميش مع كفر عشما الساعة 12 ملعب تلا : أمين خالد وأحمد الصفطي واسلام منير.

* كما يقام غداً الإثنين 5 مباريات على النحو التالي :

1- أبو نشابة مع سنتريس س 12 : أمين خالد ومرسي ماجد ومحمد مصطفى.

2- سبك الأحد مع أشمون س 12 : أحمد ماجد وعبد المطلب علي ومحمد عاطف.

3- بركة السبع مع أبنهس س 11 : ماجد مرسي وأحمد نبيل ومحمد عريشة

4- الروضة مع الدبايبة س 1 : أحمد نبيل وماجد مرسي ومحمد عريشة

5- اصطباري مع بيجيرم س 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وطارق الشهدي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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