نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحفيظ يترأس بعثة الأهلي في النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتولى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، والتي ستسافر إلى النيجر بعد إصابة عضو المجلس محمد الدماطي بفيروس كورونا.

وأعلن محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي إصابته بكورونا خلال الساعات الماضية ليتأكد عدم رئاسته لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى النيجر.

وبسبب ضيق الوقت تقرر أن يتراس عبدالحفيظ بعثة الأهلي في رحلة النيجر بجانب مهمته الرئيسية كمدير للكرة.

ويسافر الأهلي بعد ساعات قليلة إلى النيجر لخوض لقاء سونديب في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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