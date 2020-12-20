نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تريزيجيه.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة وست بروميتش بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأحد نادي وست بروميتش البيون نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست بروميتش البيون الدولي فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، أنور الغازي، ماكجين.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.