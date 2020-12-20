كورونا والأحمر.. سيد عبدالحفيظ يترأس بعثة الأهلي إلى النيجر

يترأس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بعثة فريق الكرة بالنيجر بعد إصابة عضو المجلس محمد الدماطي بفيروس كورونا. وأعلن الدماطي رئيس بعثة الأهلي إصابته بكورونا خلال الساعات الماضية ليتأكد غيابه بسبب صعوبة السفر في الوقت الحالي. ولضيق الوقت تقرر أن يتراس عبدالحفيظ بعثة الأهلي في رحلة النيجر بجانب مهمته الرئيسية كمدير للكرة. ويسافر الأهلي بعد ساعات قليلة إلى النيجر لخوض لقاء سونديب في دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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