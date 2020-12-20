كورونا تبعد السولية وربيعة وأفشة عن بعثة الأهلي في النيجر

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.



هذا بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الذي تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة الفريق الأول للكرة إلى النيجر بعد ظهر اليوم لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية ظهر أمس استعدادا للسفر إلى النيجر اليوم لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الأهلي مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر، والمباريات التي تقام خارج مصر.

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة سيد عبدالحفيظ إلى النيجر على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.