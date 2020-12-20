أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.
هذا بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الذي تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.
وتغادر بعثة الفريق الأول للكرة إلى النيجر بعد ظهر اليوم لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية ظهر أمس استعدادا للسفر إلى النيجر اليوم لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى الأهلي مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر، والمباريات التي تقام خارج مصر.
وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة سيد عبدالحفيظ إلى النيجر على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا تبعد السولية وربيعة وأفشة عن بعثة الأهلي في النيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.