ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

أكد تقرير إسباني أن إدارة ريال مدريد فتحت خط مفاوضات مع ممثلي النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "defensa central" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

كان محمد صلاح أثار الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.