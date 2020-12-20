رسميًا.. سيد عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى النيجر في الثانية ظهر اليوم للقاء سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال.

ويأتي القرار بعدما كشفت المسحة الطبية عن إصابة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بكورونا وهو الذي كان من المفترض أن يترأس بعثة الفريق.

ويواجه الأهلي بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتنقل قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرةً.

وأعلن النادي الأهلي إصابة ثلاثة لاعبين جدد بالفريق الأول بفيروس كورونا المستجد.