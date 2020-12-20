إغلاق مقر اتحاد الكرة 48 ساعة.. ونتيجة مسحات كورونا غدا

قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إغلاق مقر الجبلاية بالجزيرة لمدة ٤٨ ساعة بدءا من اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار الجبلاية خضوع ٨٠ موظفا اليوم الأحد فى مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا للوقوف على مدى الإصابات.

كان 3 موظفين من لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة مسحات فيروس كورونا التى أجريت اليوم الأحد ظهر غد الاثنين.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه سوف يتم إغلاق مكتب لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لحين إشعار آخر على غرار ما جرى فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب.

وأضاف: بناء على نتائج مسحة فيروس كورونا المقرر إجراؤها اليوم الأحد على موظفى الجبلاية سيتم اتخاذ قرارات من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد.

وأكد أنه تم إخطار كافة موظفى الجبلاية اليوم الأحد بضرورة الحضور للخضوع إلى إجراء مسحة كورونا والتنبيه عليهم بعدم التغيب عن ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.