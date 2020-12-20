أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا، بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.
ومن المقرر أن يسمح للاعبين الـ 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار إيجابية مسحة 17 لاعبا والمدير الفني لمنتخب الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.