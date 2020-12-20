وزير الرياضة يفتح تحقيقا موسعا بشأن أحداث منتخب مصر للشباب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق شامل بشأن ما حدث مع منتخب الشباب فى تونس وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين صفوف الفراعنة الصغار.



وقال الدكتور أشرف صبحى إنه تم التواصل مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، وتم إبلاغه بإجراء تحقيق موسع بشأن منتخب الشباب وأسباب انتشار كورونا والتى تسببت فى عدم استكمال بطولة شمال أفريقيا.



وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا، بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني وعامل المهمات.

ومن المقرر أن يسمح للاعبين الـ13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.

على الجانب الآخر، هاجم الإعلامى أحمد شوبير، قرار الاتحاد الدولى (الفيفا) بتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "الفيفا وضع بندا فى اللائحة يتيح له إقامة انتخابات الجبلاية فى أى وقت، أعرف أحمد حسام عوض والشواربى منذ فترة طويلة وأثق فيهما كثيرا، وأحمد مجاهد عشرة عمر ونختلف كثيرا ولكن خلافى الحالى هو المبادئ، فلقد فوجئنا بخطابين متضاربين من الفيفا بتاريخ 16 ديسمبر".

وأضاف: "الخطاب الأول جاء للجنة الأولمبية وأخبر الفيفا هشام حطب برغبتهم فى إجراء تعديل على اللجنة الخماسية لتصبح ثلاثية ووصل فى الواحدة ظهرًا".

وتابع: "ثم جاء خطاب آخر فى نفس اليوم ليلا من فاطمة ساموراى أن هناك لجنة جديدة سوف تدير الجبلاية بمنتهى الغرابة".

وأوضح: "آخر فترة ليا فى اتحاد الكرة كانت أصعب فترة فى حياتى الإدارية داخل الجبلاية، ولم أكن أنا أو باقى أعضاء المجلس ذا علاقة مباشرة بالمنتخب، وكان هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد مشرفين على المنتخب فى كأس الأمم 2019، ومع خروج الفراعنة فوجئنا بأبو ريدة يستقيل من منصبه ويناشد باقى أعضاء المجلس يبقوا قد المسئولية ويمشوا ويمنحوا الفرصة للوجوه الجديدة".